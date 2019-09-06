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İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili, “Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. E

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili, “Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım.

06 Eylül 2019 Cuma 11:58
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili, “Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. E

İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da ailelerin HDP önündeki oturma eylemi ile ilgili, “Benim söylememden ziyade İstanbul’dan Diyarbakır’a gidip PKK’lıları kucaklayanlara, bölücüleri kucaklayanlara sormak lazım. Biz bugüne kadar söyleyeceğimizi söyledik. Esas İstanbul seçmeninin kendi ve vermiş olduğu reyi bölücüleri meşruiyete taşımak için kullananlara sormak lazım. Esas itibarıyla kendi üzerine düşen yükümlülükleri değil, Türkiye’nin yıllarca canını acıtan, Türkiye’yi ekonomik, sosyal ve birlik ve beraberlik konusunda sıkıntıya düşürmeye çalışan terör örgütüne oradaki çocuklara, annelere göstermediği şefkati göstermeye çalışanlara sormak lazım. Esas itibarıyla başka meselelerde Türkiye’yi ayağa kaldıran, hepimizi gayri medenilikle suçlayan, bizi insan dışılıkla suçlayan, en ufak bir meselede elindeki bütün kötü tozları bizim üzerime atmaya çalışanlara sormak lazım bu kadar açık ve net. Cumhuriyet tarihinin en önemli mücadelelerini gerçekleştiriyoruz. Bu mücadeleyi bertaraf etmek için kollarını sıvamış olanları tarihe havale ediyorum. Bunda öğretim üyeleri var, bunda akademisyenler var. Bunda basın yayın organlarında buna duyarsızlık gösterenler var. Biz hepimiz öleceğiz, tarih bunları kaydedecek” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:58
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