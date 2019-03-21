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İçişleri Bakanı Soylu Denizli'deki deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de ziyaretlerde bulundu.

21 Mart 2019 Perşembe 11:33
İçişleri Bakanı Soylu Denizli'deki deprem bölgesinde

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde deprem sonrası tespitlerin yapıldığını, hasar gören evlerle ilgili çalışmanın en yakın zamanda başlayacağını söyleyerek, depremzedelere hitaben "En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz" dedi.

Soylu, depremden en fazla etkilenen bölgelerden Ucarı Mahallesi'ne giderek bölgede görev yapan Kızılay, AFAD ve jandarma ekiplerinden son durum hakkında bilgi aldı. Çadırların kurulduğu bölgedeki depremzedelere geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, daha sonra hasarlı binaları inceledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Soylu, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu söyledi.

Enkaz altındaki bir vatandaşın komşusu tarafından kurtarıldığını belirten Soylu, "Hastanede şu anda 2 kişi var, birisinin kolunda depremden kaynaklanan hafif bir etkilenme var. Onlar da sanıyorum yakın zamanda taburcu olurlar. Allah beterinden muhafaza etsin." dedi.

Evleri hasar gören vatandaşlara yardım konusunda yıllardır süren usulü sürdüreceklerini dile getiren Soylu, şöyle devam etti:

"Evinin bulunduğu yerde ev yapmak isteyenlere maddi yardımda bulunacağız, 'Ben başka yerde olmak istiyorum.' diyen olursa ona yönelik deprem konutlarımızı acilen gerçekleştireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın burada depremle karşı karşıya kalan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerini iletmek için, talimatlarıyla geldim. Talimatı da hiçbir eksikliğin gösterilmemesi, vatandaşlarımızın özellikle soğuk, serin bu aylarda deprem nedeniyle mağduriyet yaşamaması, bu konuda da her şeyin temin edilmesi."

Gazetecilerin "Risk devam ediyor mu?" sorusu üzerine Soylu, "Artçı sarsıntılar devam ediyor. 453 artçı sarsıntı oldu. Biri 4,8, altı tanesi 4'ün üzerinde 3'ün üzerinde olanlar da var. Bu konuda biz tedbirimizi alacağız. Depremin olduğu saatte depremin olacağını biliyor değildik. Bundan sonra da böyle bir süreç yaşanacak mı daha yüksek bir depremle karşılaşacak mıyız, karşılaşmayacak mıyız? Bu konularda alacağımız tedbirdir. Tedbirler alarak bundan sonra olabilecek meselelerde can kaybı olmadan bu sürecin geçmesini sağlamış olacağız inşallah." dedi.

Bölgedeki vatandaşları dinleyen Soylu, depremden sonra artçı sarsıntıların devam ettiğini, çadırlarda bulunmak gerektiğini ifade ederek, "Bu durumlarda bazen telaş ediyoruz, 'Hemen eve girelim.' diyoruz. 'Çocukların malzemelerini alalım, kitaplarını alalım' diye. Bir iki gün okula gitmemekle bir şey olmaz." diye konuştu.

Soylu, "Evlerle ilgili çalışma ne zaman başlayacak?" sorusunu da şöyle cevapladı:

"Şu anda bütün tespitler yapıldı. Hem Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hem de AFAD, Valiliğimizin koordinasyonunda ortak çalışma gerçekleştiriyorlar. En yakın zamanda başlayacaktır. Sizi çok çadırlarda bekletmeyeceğiz."

Bakan Soylu, daha sonra evinin bahçesine kurduğu çadırda kalan bir depremzedenin demlediği çaydan içerek vatandaşlarla sohbet etti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 11:33
  1. Denizli
  2. ÇADIR
  3. Deprem
  4. Süleyman Soylu

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