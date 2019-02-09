İçişleri Bakanı Soylu, çöken binanın enkazında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını, olayda ölenlerin sayısının 18'e yükseldiğini bildirdi.
09 Şubat 2019 Cumartesi 18:12
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