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İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini bildirdi.

19 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
İçişleri Bakanı Soylu, bu yıl 347 terör eyleminin gerçekleştirilemeden engellendiğini bildirdi.

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 11:16
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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