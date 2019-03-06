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İçişleri Bakanı Soylu: "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?"

06 Mart 2019 Çarşamba 10:28
İçişleri Bakanı Soylu: "Birileri 'Türkiye'de beka problemi yok' diyor. 15 Temmuz'dan bir gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu ? 6-7 Ekim olaylarından üç gün önce Türkiye'de beka problemi var mıydı yok muydu?"

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 10:28
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