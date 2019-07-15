İçişleri Bakanı Soylu: "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik."

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