İçişleri Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanı kim?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilleri genel seçimleri sonrası Meclis'te yemin töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sistemin yeni kabinesi (Bakanlar) merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği merak uyandırdı. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçişleri Bakanı kim oldu? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de hayati öneme sahip bakanlıkların başında gelen İçişleri Bakanı kim oldu?, İçişleri Bakanı Süleylan Soylu mu oldu yoksa İstanbul Valisi Vasip Şahin mi oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.