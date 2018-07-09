0553 313 94 23

İçişleri Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanı kim?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilleri genel seçimleri sonrası Meclis'te yemin töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sistemin yeni kabinesi (Bakanlar) merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği merak uyandırdı. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçişleri Bakanı kim oldu?

09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13
İçişleri Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanı kim?

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilleri genel seçimleri sonrası Meclis'te yemin töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin etmesiyle birlikte yeni sisteme geçildi. Yeni sistemin yeni kabinesi (Bakanlar) merak edilirken, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin İçişleri Bakanlığı'na kimin getirileceği merak uyandırdı. Peki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi İçişleri Bakanı kim oldu? İşte detaylar…

Türkiye 24 Haziran 2018’de yeni sistem olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçiş için onay vererek ilk turda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yeni dönemin ilk Başkanı olarak seçti. 24 Haziran seçimleri için 27. Dönem milletvekilleri de milletten onay alarak kazanan milletvekilleri Meclis’te yemin içerek resmen milletvekili oldu. Milletvekillerinin yemin etmesinden sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı sıfatıyla yemin etmesiyle Türkiye’de, parlamento sistem sona erdi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi hayata geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yemin ettikten sonra gözlerin çevrildiği yeni kabinede kimlerin olacağı merak ediliyordu. Türkiye'de hayati öneme sahip bakanlıkların başında gelen İçişleri Bakanı kim oldu?, İçişleri Bakanı Süleylan Soylu mu oldu yoksa İstanbul Valisi Vasip Şahin mi oldu? Soruları merak konusu oldu. Kabinede görevlendirilecek isimlerin kimler olacağı bugün saat 21.30’da kamuoyuna duyurulacak.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 18:13
  1. İstanbul
  2. içişleri bakanı kim oldu
  3. yeni kabine listesi
  4. yeni bakanlar kurulu listesi
  5. yeni kabinede içişleri bakanı kim oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden akademisyen bakın kim çıktı
    1. Herkesi FETÖ'cü diye ihbar eden..
    2. Törene katılanlara anlamlı hediye
    3. İsrail'den skandal karar: Kapıları..
    4. İstanbul'da korkutan anlar! Yolcu..
    5. Erdoğan açıkladı: Kutlamalar iptal!
    6. Fatih Terim bombayı patlattı: Kampa..
    7. Sporting Lizbon'dan Fenerbahçe'yi..
    8. Cumhurbaşkanı için 101 pare top atışı
    9. Cüneyt Çakır, Dünya Kupası'nda finale..
    10. TSK'dan hava harekatı: 6 terörist..
    11. İstanbul lise taban puanları 2018..
    12. Vasip Şahin kimdir? Erdoğan'ın yeni..
    13. Yeni Kabine listesi son dakika olarak..
    14. Milli Eğitim Bakanı kim oldu? Yeni..
    15. Cumhurbaşkanı Erdoğan güllerle..
    16. Külliye'de Abdullah Gül sürprizi!
    17. Yemin törenine katılanlara dikkat..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Yeni..
    19. Dışişleri Bakanı kim oldu? Başkan..
    20. Külliye'de tarihi tören! Erdoğan'dan..
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    ABD'den flaş Türkiye açıklaması
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Bahçeli'nin elini öpen İyi Partiliden ilk açıklama!
    Erdoğan için para basılacak
    Erdoğan için para basılacak
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Özgür Özel: Biz olmasak baraj altında kalırdınız!
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı
    Erdoğan için geldi! Böyle karşılandı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Son KHK yayımlandı! 18 bin 632 kişi ihraç edildi!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!
    Flaş gelişme! Türkiye'ye karşı birleştiler!