İçişleri Bakanı Erzincan’da esnafı ziyaret etti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan’a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan’a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreninin ardından Erzincan Fevzipaşa Caddesi üzerinde ki esnaf ile buluştu.

Esnafın sorun ve isteklerini dinleyen Süleyman Soylu, yoldan geçen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. Esna buluşmasında Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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