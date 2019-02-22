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İçişleri Bakanı Erzincan’da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan’a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.

22 Şubat 2019 Cuma 12:54
İçişleri Bakanı Erzincan’da esnafı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Erzincan’a gelerek esnaf ziyaretinde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi 1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçileri Sertifika Töreninin ardından Erzincan Fevzipaşa Caddesi üzerinde ki esnaf ile buluştu.


Esnafın sorun ve isteklerini dinleyen Süleyman Soylu, yoldan geçen vatandaşlar ile de bir süre sohbet etti. Esna buluşmasında Bakan Soylu’ya yoğun ilgi gösteren vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:54
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