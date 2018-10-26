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İçişleri Bakanı duyurdu: Bir yılda 218 bin 950 kişi...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu yıl 218 bin 950 düzensiz göçmen, 4 bin 569 organizatör yakaladık" dedi.
26 Ekim 2018 Cuma 11:24
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 11:24
Süleyman Soylu
içişleri bakanlığı
göçmen
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