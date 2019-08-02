İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız."
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var.02 Ağustos 2019 Cuma 10:54
İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "Önümüzde Kurban Bayramı var. Her bayram olduğu gibi bu bayram da İçişleri Bakanlığı olarak bayram trafik tedbirlerini alacağız."
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