İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3’ü büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı." İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3’ü büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı: "2019 Temmuz ayında 3’ü büyük, 35’i orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 646; şehirlerde bin 409 operasyon yapıldı."

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