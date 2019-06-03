İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü Çataklı: "Düzensiz göçle mücadelede geçen ay 2 bin 605'i denizlerde olmak üzere 27 bin 536 düzensiz göçmen yakalandı, 561 organizatör gözaltına alındı."

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