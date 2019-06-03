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İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize’de polis noktalarını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize’de yer alan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:43
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize’de polis noktalarını ziyaret etti

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Rize’de yer alan polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.


Rize’de polis ve jandarma kontrol noktalarını ziyaret eden İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, burada incelemelerde bulundu. İncelemeler esnasında Bakan Yardımcısı Erdil’e Rize Valisi Kemal Çeber eşlik etti. Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, çok kapsamlı bir projeyle vatandaşların bu bayramı kazasız belasız geçirmelerini istediklerini belirterek, “Bu bayram 9 bin 202 trafik ekibi ülkenin dört bir yanında görev yapmakta. 11 günde ise 101 bin trafik ekibi sahada olacak. Toplam 180 bin trafik personeli, emniyetten ve jandarmadan yine sahada kontroller yürütecek. Çok kapsamlı bir projeyle vatandaşlarımızın bu bayramı kazasız ve belasız geçirmelerini istiyoruz. Buradaki amacımız küçük sembolik dokunuşlarla ve yönlendirmelerle farkındalığı ve duyarlılığı artırıp kazaları azaltmak" dedi.


Vali Çeber ise yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı yoğunluğunun başladığını vurgulayarak, “Bölgemizde birçok turistik yer bulunması dolayısıyla bayramlarda trafiğin en yoğun yaşandığı illerden biride Rize oluyor. Biz emniyet ve jandarma teşkilatı ile birlikte gerekli çalışmaları yaparak bu yoğunluğu minimuma indirmeyi ve vatandaşların bayramda herhangi bir sıkıntı yaşamadan yolculuk etmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.


Öte yandan, Bakan Yardımcısı Erdil ve Rize Valisi Çeber, güzergahlarda seyahat eden sürücü ve yolcularla sohbet ettikten sonra dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak Ramazan Bayramlarını kutladılar. Ayrıca Çocuklara "Kırmızı Düdük” projesinin ne olduğu anlatılarak kırmızı düdük verildi.

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:43
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