Tayyip Sabri Erdil kimdir? İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil nereli?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil oldu. Peki Tayyip Sabri Erdil kimdir? Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil nereli? Tayyip Sabri Erdil evli midir?

Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 1982 yılında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Bölümü’nden lisans derecesini, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Programı’nda yüksek lisansını tamamlamıştır. Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, 1988 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Tayyip Sabri Erdil, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nden doktor unvanı almıştır. 2012 yılında doçent olan Tayyip Sabri Erdil’in ilgi alanları uluslararası pazarlama, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün ve marka yönetimidir.