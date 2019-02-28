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İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil: “2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, terörle mücadelede Türkiye’nin önemli bir eşiğe geldiğini söyleyerek, “2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:17
İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil: “2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi”

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, terörle mücadelede Türkiye’nin önemli bir eşiğe geldiğini söyleyerek, “2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi” dedi.


İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi kapsamında Kayseri Valiliğini ziyaret etti. Erdil, ziyaretin ardından Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile beraber basın açıklaması düzenledi.


Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri’de vatandaşların memnuniyetini artırmaya yönelik çalışmalar yaptıklarını söyleyerek, “Özellikle İçişleri Bakanlığımız bünyesinde yürütülen ve vatandaş memnuniyetini artırmaya yönelik yapılan çalışmalarımızı gözden geçirdik. Kayseri’de vatandaşlarımızın bizden talepleri ve istekleri en kısa sürede değerlendirilip çözüme kavuşturuluyor. Özellikle e-kapı uygulamasında vatandaşlarımızın yapmış olduğu başvurulara 7 gün içerisinde olumlu veya olumsuz cevap veriyoruz. Diğer uygulamalarımızda gerek uyuşturucuyla mücadele olsun gerek eğitim ve servis araçlarıyla ilgili olsun bütün çalışmalarımızda arkadaşlarımızın üstün gayretiyle çok önemli noktalara geldik” dedi.



Türkiye terörle mücadele de önemli bir eşiğe geldi


İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil de Türkiye terörle mücadele de önemli bir eşiğe geldiğini söyleyerek, dağdaki teröristlerin büyük ölçüde dağılmaya başladığını kaydetti. Erdil, “Geçen yıllar içerisinde terörle mücadele de Türkiye önemli bir eşiğe geldi. 30 yıldır Türkiye’nin enerjisini alan, Türkiye’yi huzursuz ve mutsuz eden terörle mücadele bitme noktasına doğru evrildi. Kritik bir eşikteyiz ve Türkiye’yi artık rahatsız edecek boyuttan çıktı. Bugün bu noktaya ulaştık. İlgili kolluk kuvvetlerimiz terörle ilgili mücadele de çok yüksek bir kapasite ve performans ortaya koydu ve buraya gelindi. Sadece geçen yıl içerisindeki yüksek operasyon kapasitesi, yüksek bir teknolojiyi kullanma, ekipman kapasitesi ve sahadaki operasyonlarla dağdaki teröristler büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Sadece 2018 yılı içerisinde bin 746 terörist etkisiz hale getirildi. Teröre ve dağa katılım büyük ölçüde bitti. Son 30 yılın en alt rakamına ulaştı ve dağdan pişmanlık çerçevesinde 370’e yakın terörist teslim oldu. Büyük ölçüde gevşedi ve dağılma noktasına gidiyoruz” şeklinde konuştu.


Uyuşturucuyla mücadelenin de devam ettiğini kaydeden Erdil, konuşmasını şöyle tamamladı:


“Diğer hizmetlerimizde de bakanımızın yüksek enerjisi ve kapasitesiyle uyuşturucuyla ilgili mücadele de uyuşturucu malzemelerin toplanması, imha edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi konusunda geçen yılda malzeme toplama açısından Türkiye dünyada 1’inci, 2’inci sıraya yükseldi. Sadece 20 ton civarında eroin, 130 ton civarında esrar ve miktarını istatistik olarak ölçemediğimiz yüksek oranlarda da sentetik uyuşturucular toplandı. Yaklaşık 3.5 milyar değerinde piyasadan malzeme toplandı. Uyuşturucu da büyük ölçüde tehdit olma konusunda yönetilebilir boyuta geldi.”

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:17
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