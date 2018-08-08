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Muhterem İnce kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce mi oldu?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Muhterem İnce getirildi. Peki Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce nereli? Muhterem İnce evli midir, eşinin ismi nedir?

08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
Muhterem İnce kimdir? İçişleri Bakan yardımcısı Muhterem İnce mi oldu?

İçişleri Bakanlığı'nda bakan yardımcılığı görevlerine atama yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. İçişleri Bakan Yardımcılıklarına Muhterem İnce getirildi. Peki Muhterem İnce kimdir? Muhterem İnce nereli? Muhterem İnce evlimidir, eşinin ismi nedir?

Muhterem İnce 30 Ağustos 1970 tarihinde Çanakkale'de doğdu. İlköğretim, orta ve lise (İHL) öğrenimini Balıkesir İli’nin Edremit ilçesinde tamamladı. 1993 yılında İstanbul üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Sırasıyla 1994 ile 1997 yılları arasında Edirne Valiliği Kaymakam Adayı,  1997 ile 2000 yılları arasında Kırıkkale-Sulakyurt Kaymakamlığı,  2000 ile 2002 yılları arasında Adıyaman-Samsat Kaymakamlığı,  2002 ile 2005 yılları arasında Erzurum-Narman Kaymakamlığı, 2005 ile 2009 yılları arasında Çanakkale-Eceabat Kaymakamlığı, 2009 ile 2011 yılları arasında İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğü, 2011 ile 2013 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı, 23 Temmuz 2013 ile 02 Ağustos 2013 tarihleri arasında Personel Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı, 2013 ile 2016 yılları arasında Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Artvin Valiliği görevine atanmıştır.

10 Eylül 2016 tarihine kadar görevini sürdüren İnce, 7 Eylül 2016 tarih ve 9158 sayılı kararname ile İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı'na atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Muhterem İnce İngilizce bilmektedir.

 

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 08:00
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