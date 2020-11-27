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Korona Virüs İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy koronavirüse yakalandı
Korona Virüs

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-11-27 21:20:00 - 2020-11-27 21:21:17
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy koronavirüse yakalandı

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında hızlı artış sürüyor. Türkiye'de vaka sayısı 30 bine yaklaşırken can kaybı da 200'e yaklaştı.

Ersoy Twitter'dan duyurdu

Koronavirüse yakalanan siyasilerin haberleri ardı ardına gelirken İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Ersoy Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "24 Kasım salı günü yaptırdığım Cavit-19 testimin pozitif çıkması sonucu evde takip ve tedavi altına alındım. Şükürler olsun genel durumum gayet iyi. Telefonlarınıza cevap veremiyorum. Dualarınızı bekler, tedavi altındaki bütün hastalarımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

 

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