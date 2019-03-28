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İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Erciş’te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van’ın Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 18:29
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Erciş’te

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Van’ın Erciş ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulundu.


Bakan Yardımcısı Ersoy’u Erciş Kaymakamlığı önünde Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, AK Parti Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. A. Menaf Turan, AK Parti Erciş İlçe Başkanı Adnan Aydın ve kurum amirleri karşıladı. Bakan Yardımcısı Ersoy ve beraberindekiler, daha sonra kaymakamlık makamına geçti. Kaymakam Nuri Mehmetbeyoğlu tarafından Bakan Yardımcısı Ersoy’a burada brifing verildi.


Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Vanyolu Caddesi’nde bulunan Erciş Kitap Kahve’de gençlerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Ardından AK Parti Erciş Seçim Ofisine geçen Ersoy’u burada partililer karşıladı. AK Parti Erciş Belediye Başkanı Prof. Dr. A. Menaf Turan ile AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas’ın selamlama konuşmasının ardından partililere hitap eden Bakan Yardımcısı Ersoy, bugün ülkede güvenilir ve sağlıklı bir ortam oluşturduklarını belirterek, “Geldiğimiz noktada ülkemizde bugün güvenilir ve sağlıklı bir ortam sağladık. Bunları anlattığımızda birileri anlamak istemiyordu. 15 Temmuz tarihinde yaşadığımız dünyanın en alçak, en adi ihaneti ile karşı karşıya geldik. 40 yıldır büyüttüğümüz, beslediğimiz, silahımızı, devletin her türlü imkanlarını topunu, tüfeğini teslim ettiğimiz görevlilerimiz, Amerika’dan aldıkları bir talimatla ülkemizi işgale hazırlanıyorlarmış. İki şeyi anladık o gece. Yapılan bir darbe teşebbüsü değildi. Türkiye’yi işgal ettirme hareketiydi.Çünkü Suriye’de YPG’nin DEAŞ’a karşı savaşması için oraya yerleştirildiği iddia edilen silahların, cephanelerin namlusu Türkiye’ye çevrilmişti. Başarılı olsalardı yardım isteyeceklerdi. Onlar da Afganistan’ı, Suriye’yi, Yemen’i, Libya’yı, Mısır’ı, sözüm ona nasıl özgürleştirdiler ise Türkiye’yi de öyle özgürleştireceklerdi. Etrafımızda kurulan tuzakların bizim için hazırlandığını anladık. İşte Cumhur ittifakı böyle bir ruhla doğdu. Bölücü terör örgütüne karşı da çok iyi bir duruma geldik. Bugün sizlerden aldığımız destekle artık evlatlarımızı kandırarak dağlara götüremez oldular. Şehirlerimizde gecelerimiz gündüz oldu. Kapalı köyümüz, yaylamız yok. Tam da istediğimiz bir huzur ortamını nihayet sağladık. Biz bu topraklarda mutlu, huzurlu yaşamak istiyoruz. Belediye başkanları görevlerini daha güvenli ortamlarda yapsınlar istiyoruz. Maksadımız her vatandaşımız huzurlu ortamda hayatını yaşasın. Allah’ın izniyle 31 Mart’ta bize vereceğiniz destekle Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmetlerimizi daha güçlü ve kaliteli bir şekilde sizlere sunmaya, arkasında olmaya devam edeceğiz. Bugün Erciş Belediyesini ya Abdulmenaf kardeşimize emanet edeceğiz ya da bizim çocuklarımızın kanından beslenen, bizim huzurumuzun, güvenliğimizin katillerine silah, mermi taşıyacak, erzak taşıyacak, daha çok kan aksın, daha çok gözyaşı olsun, daha çok bu millet bir birini kırsın, bu ülke daha çok yaşanmaz olsun diyenlere teslim edeceğiz. Karar da sizin, yetki de sizin’’ dedi.


Bakan Yardımcısı Ersoy, konuşmasının ardından 108. Topçu Alay Komutanlığını ziyaret etti. Daha sonra Vanyolu ve Kışla mahallerinde taziye ziyaretinde de bulunan Ersoy, ardından ilçeden ayrıldı.


İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un Erciş ziyaretinin bir bölümüne Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile diğer yetkililer de eşlik etti.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 18:29
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