SİİRT (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bu ülkenin Suriye ve Irak gibi birilerinin oyun alanı haline gelmeyeceğini kararlılıkla göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Siirt'teki temaslarının ardından beraberinde Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Eruh ilçesine geçen Ersoy, Eruh Belediye Başkan Vekili Kaymakam Murtaza Dayanç'ı ziyaret etti.

Daha sonra ilçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunan Ersoy ve Çetin, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Ersoy, yaptığı konuşmada hiç kimsenin milletin huzurunu bozmasına izin vermeyeceklerini vurgulayarak "Bu ülkenin Suriye ve Irak gibi birilerinin oyun alanı haline gelmeyeceğini kararlılıkla göstermeye çalışıyoruz. Huzur, barış ve kardeşlik içerisinde hep birlikte yaşayacağız." ifadelerini kullandı.