İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Mahalli idareler seçim çalışmalarında ülke genelinde 214 olay meydana geldi. Bu olayların 89’u muhtarlık seçimleriyle ilgili yaşandı."

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