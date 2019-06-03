İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak." İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.