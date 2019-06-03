İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak."
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak.03 Haziran 2019 Pazartesi 11:19
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "Bayram tatili boyunca emniyet ve jandarmadan günlük ortalama 9 bin 202 ekip, 16 bin 802 trafik personeli sahada görev yapacak."
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