İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı: "15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar ülke genelinde 511 bin 646 tekil kişiye FETÖ'den işlem yapıldı. Gözaltına alınanların 30 bin 709’u halen tutuklu. Bylock çalışmaları kapsamında daha önce tespit edilmemiş 4

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