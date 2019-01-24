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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret

24 Ocak 2019 Perşembe 18:51
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan şehit ailelerine ziyaret

DÜZCE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Düzce'deki şehit ailelerine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirilen İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Projesi (İZDES) Toplantısı'na katılan Ersoy, buradan Vali Zülkif Dağlı ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü ve Kardeşlik Akrabalık Dayanışma ve İletişim Merkezi'ne (KADİM) geçerek incelemelerde bulundu.

Ersoy daha sonra, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıda şehit olan 4. Sınıf Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın Beyköy'deki ailesiyle görüştü, şehidin babası Ramazan Baysan ile sohbet etti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde askeri kamyonun devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ertuğrul Tuğra Kavun'un Cumhuriyet Mahallesi'ndeki ailesini de ziyaret eden Ersoy, Erzincan'da İliç Kaymakamlığı'na ait kamyonetin şarampole düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Furkan Kaplanbaba'nın Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden ailesiyle de görüştü.

Ziyaretlerde Ersoy'a, Vali Dağlı, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım da eşlik etti.


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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:51
  1. Düzce
  2. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  3. İZDES

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