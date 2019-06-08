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İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik kontrol noktasında

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: - "(Bayram tatili) İlk 7 günün sonuna baktığımızda geçmiş 10 yıl ortalamasına göre yüzde 59 oranında ölümlü kazalarda bir azalma yakaladığımızı görmüş olmaktan da mutlu olduk"

08 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy trafik kontrol noktasında

KIRIKKALE (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ramazan Bayramı tatili süresince yaşanan ölümlü kazalara ilişkin, "İlk 7 günün sonuna baktığımızda geçmiş 10 yıl ortalamasına göre yüzde 59 oranında ölümlü kazalarda bir azalma yakaladığımızı görmüş olmaktan da mutlu olduk." dedi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Bölge Trafik Müdürlüğü önündeki trafik kontrol noktasını ziyaret eden Ersoy, Vali Yardımcısı Emin Alıcı'dan bilgi aldı.

Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Bayram tatilinin daha huzurlu, güvenli ve kazasız geçmesi için İçişleri Bakanlığının bir dizi tedbir aldığını belirten Ersoy, şöyle konuştu:

"11 günü kapsayan bir önlemler paketi hazırlandı. Bu paketi uygulamaya koyduk. Biz de uygulamanın başladığı günden bu yana İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başta olmak üzere 185 bin kişilik bir orduyla bu önlemleri uygulamaya çalıştık. Hem sorumluluk alan arkadaşlarımıza teşekkür etmek hem de bayramlarını kutlamak için ziyaretlerine geldik. Vatandaşlarımıza da bu uygulamalar vesilesiyle bir kere daha kurallara uymaları konusunda hatırlatmalarda bulunuyoruz. Kırıkkale'de de bu tedbirlerin başarılı bir şekilde uygulandığını görmekten, arkadaşlarımızın yaptıkları işin sorumluluğunda ve aldıkları sonuçların huzuru içerisinde görevlerini layıkıyla yapmaya çalıştıklarını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

Ersoy, tatil süresince alınan tedbirlerin çok işe yaradığını ancak yine de üzücü haberler aldıklarını anlattı.

Trafik kazalarını önlemek için mücadeleye devam edeceklerini vurgulayan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kazalarda geçen yıla göre yüzde 56, 10 yıllık ortalamaya göre yüzde 59'luk bir azalma yakaladık. Bunda yaptığımız uygulamalar, vatandaşlarımızın çağrılara kulak vermesi, kurallara uymak noktasında gösterdikleri hassasiyet, bize yaptıkları yardım ve kamuoyu oluşmasında basının üstlendiği sorumluluk çok çok etkili olmuştur. Bu duyarlılığın artarak devam etmesine katkı sağlayan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz."

Tatil sürecince meydana gelen kazalarda çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini de dile getiren Ersoy, "İlk 7 günün sonuna baktığımızda geçmiş 10 yıl ortalamasına göre yüzde 59 oranında ölümlü kazalarda bir azalma yakaladığımızı görmüş olmaktan da mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 16:28
  1. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy
  2. Kırıkkale
  3. trafik denetim

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