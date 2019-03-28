İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil’den Hasköy ve Korkut ilçesine ziyaret İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş’un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Sabri Erdil, Muş’un Hasköy ve Korkut Kaymakamlıklarını ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Bakan Yardımcısı Erdil, ilk olarak Hasköy Kaymakamlığını ziyaret etti. Erdil, İlçe Kaymakamı Ahmet Güneri’den ilçe hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Korkut Kaymakamlığına geçen İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Korkut Kaymakamı Eligül’den ilçe hakkında bilgi aldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.