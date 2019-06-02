İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, Giresun’da trafik uygulamasına katıldı

Ramazan Bayramı öncesi ‘trafik kazalarının önlenmesi’ için başlatılan çalışmaları denetlemek için bölgede bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil, Giresun’da bulunan trafik kontrol noktalarını ziyaret ederek uygulamaya katıldı. Burada katıldığı uygulamada Erdil, araç durdurarak sürücülere uyarılarda bulundu. Araç içerisindeki çocuklara ise trafik karnesi ve düdük hediye etti.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve İl Jandarma Alay Komutanı Murat Yakın’ın da bulunduğu uygulama sonrası Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yapılan uygulamaların amacının trafik kazalarının önüne geçmek, engellemek olduğunu belirten Erdil, “Biz 2019 yılını Türkiye’de ‘Trafik kazalarıyla mücadele’ yılı olarak ilan ettik bununla ilgili olarak 7, 8 ayrı projeyi ‘öncelik hayatın, öncelik yayanın’ şeklinde başlayarak sürdürdüğümüz projemiz var. Bu projeler kapsamında bayramlarda ve trafiğin yoğun olacağı süreçlerde sahada daha etkin olmak ve sahanın tüm alanlarını denetlemek ve izleyebilmek için buradayız. Bu bayramda yaklaşık 9 bin 200 ekip sahada kontrol yapıyor ve 18 bin trafik personeli de kontrol ve denetim yapıyor. Bu 31 Mayıs - 10 Haziran tarihleri arasında toplam 101 bin ekip, 180 bin trafik personeli görev yapacak. Buradaki amacımız trafik kazalarını azaltmak” dedi.

Erdil, 2019 yılını ‘Trafik kazaları ile mücadele’ yılı olarak ilan ettiklerini belirterek geçen yıla ilişkin bazı bilgileri paylaşarak şöyle devam etti:

“Trafik sorunu Türkiye’nin çok önemli sorunlarından bir tanesi terörden daha fazla insan kaybı yaşadığımız bir konudur trafik. 2018 yılında 6 bin 670 vatandaşımızı trafikte kaybettik ve 307 bin vatandaşımız yaralandı, 46,5 milyarlık ekonomik kayıp yaşadık bir yılda. Bunlar çok büyük rakamlar ve bunları kontrol altına almak için bu kapsamda yollardayız.”

İçişleri Bakan Yardımcısı Erdil, bir gazetecinin ülke genelinde ve Karadeniz bölgesindeki terör operasyonlarına ilişkin sorusunu da yanıtladı.

Terörün ülke genelinde bitme noktasına geldiğini vurgulayan Erdil, “Türkiye çok uzun süredir mücadeleyi sürdürüyor. Son 2 yıldır çok daha yüksek bir operasyon kapasitesi, çok daha yüksek bir teknoloji ile ve çok daha yüksek bir koordinasyonla öncelikle başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi, Sayın İçişleri Bakanımızın yüksek enerjisi ve gayreti ile terör ile ilgili mücadelede önemli bir mesafe alındı, önemli bir eşik aşıldı ve bitme noktasındayız inşallah” ifadelerini kullandı.

Karadeniz bölgesinde ise teröre önemli bir darbe vurulduğunu kaydeden Erdil, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Terör ile ilgili mücadelede bu bölgedeki arkadaşlarımız başta sayın Valimiz, Bölge komutanımız, Jandarma komutanımız, Emniyet Müdürümüz geçen haftalar çok yüksek nitelikli birkaç operasyon ile çok güzel işler yönettiler. Özellikle bu bölgede konuşlandırılmış terör örgütünün önemli güçleri etkisiz hale getirildi çok şükür bu çalışma aynı hızla ve kararlılıkla devam edecektir.”