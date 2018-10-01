İçişleri Bakanlığı: 28 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;



"İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde toplam 28 (9 Ölü, 11 Sağ/Yaralı, 8 Teslim) terörist etkisiz hale getirilmiştir. Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik Operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 2.429 operasyon yapılmış, Terör Örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 681 Terör (PKK/KCK 171, SOL 6, DEAŞ 43, FETÖ/PDY 461), 4.204 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 187 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 5.072 kişi gözaltına alınmıştır. "