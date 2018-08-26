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İçişleri açıkladı! PKK'nın sözde yöneticisi sağ ele geçirildi

Hamzabeyli Sınır Kapısında gözaltına alınan, terör örgütü PKK'nın Fransa'nın Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz Açıkyüz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

26 Ağustos 2018 Pazar 08:39
İçişleri açıkladı! PKK'nın sözde yöneticisi sağ ele geçirildi

MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin ortak operasyonuyla  Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak isterken yakalanan, terör örgütü PKK'nın Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Açıkyüz, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Edirne Adliyesine getirildi.

Yılmaz Açıkyüz, çıkarıldığı mahkemece terör örgütü üyeliğinden tutuklandı. 

Öte yandan zanlının, terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan Açıkyüz'ün ağabeyi olduğu öğrenildi.



İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLADI

İçişleri Bakanlığı, Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 teröristin, Şırnak'ın Uludere ilçesinde yakalandığını duyurdu. Yakalanan teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu belirtildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Irak'tan Şenoba bölgesine gelen 2 terörist, Şırnak-Uludere ilçesinde, Uludere İlçe Jandarma Komtanlığınca silahları ile birlikte sağ olarak ele geçirilmiştir. Ele geçirilen teröristlerden birinin sözde Kel Mehmet Cephesi üçlü yürütme üyesi Mazlum Goyi kod adlı Mazlum Kaçan olduğu, diğerinin ise Kahraman kod adlı Lezgin Yarar isimli terörist olduğu belirlenmiştir. Teröristler ile birlikte 1 adet dragunov (kanas ) marka silah, 1 adet m16 piyade tüfeği ve 1 adet telsiz ele geçirilmiştir" denildi.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 08:39
  1. Edirne
  2. Şırnak
  3. PKK
  4. terörist

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