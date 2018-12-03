İçişleri Bakanlığı açıkladı! 14 terörist öldürüldü, 1163 kişi gözaltında
İçişleri Bakanlığınca, düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 1163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.03 Aralık 2018 Pazartesi 10:22
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında son bir haftada 14 teröristin etkisiz hale getirildiği, terör örgütleri ile irtibatlı 1163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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