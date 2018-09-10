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1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığınca, iç güvenlik operasyonlarında bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
1 haftada 35 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonlarında bir haftada 2'si sözde üst düzey 35 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Öte yandan terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 445, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 307, düzensiz göçle mücadele kapsamında 101 kişinin bir haftada gözaltına alındığı bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Eylül 2018 Pazartesi 10:09
  1. İçişleri Bakanlığı

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