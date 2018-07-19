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İçiniz ürperecek! Okyanusun derinlerinde yeni bir türü keşfedildi

Atlas Okyanusu'nun batısında bulunan Meksika Körfezi derinliklerinde yeni bir köpek balığı türü keşfedildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
İçiniz ürperecek! Okyanusun derinlerinde yeni bir türü keşfedildi

Meksika Körfezi'nde yeni bir köpek balığı türü keşfedildi.

"Live Science" internet sayfasında yer alan habere göre, "Zootaxa" dergisinde yayımlanan çalışmada, Floridalı bilim insanları, "Squalus clarke" ya da "Genie's dogfish" adı verilen büyük gözlü yeni bir tür köpek balığı keşfetti.

Çalışmada, Meksika Körfezi ve Atlas Okyanusu'nun derinlerinde yaşayan, nispeten daha ufak olan yeni türün uzunluğunun 50-70 santimetre olduğu belirtildi.

Keşfedilen yeni türe verilen isim, 2015'te 92 yaşında hayata gözlerini yuman, köpek balıkları üzerine yaptığı çalışmalarıyla tanınan deniz biyolojisinin öncülerinden Eugenie Clark'a ithaf edildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:00
  1. köpekbalığı
  2. Meksika Körfezi
  3. Atlas Okyanusu

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