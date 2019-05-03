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İçinde yavruların olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlattı

Bir vicdansız içinde yavruların da bulunduğu kedi evini bulunduğu yerden alarak metrelerce uzağa fırlattı.

03 Mayıs 2019 Cuma 09:51
İçinde yavruların olduğu kedi evini metrelerce uzağa fırlattı

Bir vicdansız içinde yavruların da bulunduğu kedi evini bulunduğu yerden alarak metrelerce uzağa fırlattı. Bu kadarına pes dedirten olay güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken vicdansız adam polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.



Olay, dün akşam 22.00 sıralarında Yenibosna’daki bir alışveriş merkezinin önünde meydana yaşandı. Alışveriş merkezi önüne gelen bir kişi, yerde bulunan kedi evini yerinden alarak metrelerce uzağa fırlattı. Metrelerce ileri atılan kedi evindeki yavrulardan bir tanesi dışarı fırlayarak betona çakıldı. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Vicdansız adamın kedilere uyguladığı şiddet görüntülerle de gözler önüne serildi. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şahıs, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göz altına alındı.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 09:51
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