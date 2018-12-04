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James Jeffrey'den küstah tehdit: "Artık fişini çekme vakti!"

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, küstah tehditte bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığının geçen hafta Türkiye, Rusya ve İran arasında Suriye için yapılan Astana görüşmelerinin başarısız olduğu söylemini tekrarlayan Jeffrey "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" dedi.

04 Aralık 2018 Salı 14:11
James Jeffrey'den küstah tehdit: "Artık fişini çekme vakti!"

Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Suriye'ye ilişkin İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Astana toplantısında özellikle Suriye Anayasa Komisyonu üyelerinin belirlenemediğini belirten James Jeffrey, ABD'nin Astana görüşmelerine bizzat katılmasa da desteklediğini fakat gelinen noktada sürecin artık sona geldiğini ileri sürdü.

Türkiye'nin Suriye Anayasa Komisyonu üyeleri konusunda Rusya ve İran'ın verdiği isimleri kabul etmediğine de atıfta bulunan Jeffrey, "Artık Astana'nın fişini çekme vakti" ifadesini kullanarak Suriye'deki siyasal bir çözüm için Cenevre'nin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

"Münbiç'ten 50 grup ayrıldı" iddiası

Jeffrey, AA muhabirinin Türkiye ve ABD arasında çizilen Münbiç Yol Haritası gereğince bölgeyi terk etmesi gereken YPG/PYD terör örgütü üyelerinin bir kısmının hala Münbiç'te bulunduğu ve Türk askerlerine tehdit oluşturduğuna yönelik bir soruya ise bölgedeki gelişmeleri bizzat gözlemlediğini ve şu ana dek bölgeden 50 grubun ayrıldığını açıkladı.

Özel temsilci, bölgeden Türk askerlerine herhangi bir saldırı yapılmaması için ABD güçlerinin bölgede bulunduğunu ileri sürerek söz konusu bölgelerin güvenli ve istikrarlı olduğunu savundu.

Bunun ardından YPG/PYD yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorulan Jeffrey, "İşimi yapmak için kiminle görüşmem gerekirse görüşüyorum" dedi.

"Suriye'deki kürt ve araplarla siyasi bir gündemimiz yok"

Öte yandan, ABD'nin Suriye'deki Kürtlerle nasıl bir politikaya sahip olduğu sorulan Jeffrey, ABD'nin ülkedeki tek amacının DEAŞ'ı yenmek ve sorunlara siyasi bir çözüm oluşturmak olduğunu belirtti.

Jeffrey, "Bizim Suriye'deki Kürt ve Araplara yönelik herhangi bir siyasi gündemimiz yok. BM siyasi sürecini kabul eden her grupla çalışırız. Suriye'nin komşularına yönelik tehdit oluşturmayan ve teröre destek vermeyen gruplarlar çalışırız" değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 14:11
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YORUM YAZ

  • yusufyusuf18 dk önce
    50 gruptan maksadı galiba 50 kişi, onlar da belki çoluk çocuktur. Bu ayrılanlar aceba silahlı mı yoksa silahsız mıydı.
  • utkuutku20 dk önce
    Yeter ulen, bi bitmediniz gitti, yalan yalan yalan......
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