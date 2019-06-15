İçinde askerlerin bulunduğu araç kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var Mersin'de bariyerlere çarpan araçtaki 2 uzman çavuş hayatını kaybetti, bir uzman çavuş yaralandı.

Mersin'de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu iki uzman çavuş hayatını kaybetti, bir uzman çavuş yaralandı. Şırnak'ta görevli Uzman Çavuş Serkan Çelik'in kullandığı 60 AS 123 plakalı otomobil, Tarsus ilçesi Sarıveli mevkisinde bariyerlere çarptı. Kazada araçta bulunan Tunceli'de görevli Uzman Çavuş Serkan Arslan ile Siirt'te görevli Uzman Çavuş Fatih Şahin hayatını kaybetti. Yaralanan Çelik ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesine kaldırıldı. Askerlerin Nevşehir'de eğitim amaçlı bulundukları ve hafta sonu izni için Mersin'e gittikleri öğrenildi.

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