İçinde 35 bin 673 lira olan cüzdanı bulup polise teslim etti

Adana’da bankaya para çekmeye gelip sıra bekleyen bir kişi bankta bulduğu ve içinde 35 bin 673 lira olan cüzdanı polise teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Latif Dağlı isimli bir vatandaş Atatürk Caddesi Dörtyol Kavşağına yakın bir bankanın şubesine para çekmeye geldi. Dağlı sıra fişi alıp banka içindeki banka oturup beklemeye başladı. Bu arada Dağlı, yan taraftaki boş bankta cüzdan olduğunu fark etti. Hemen cüzdanı alıp baktığında içinde 5 bin 371 lira değerinde 900 dolar, 30 bin 102 lira değerinde 4 bin 500 Euro ve 200 lira olduğunu gördü.

Latif Dağlı, polisi arayarak bankada cüzdan bulduğunu içinde yüklü miktarda para olduğunu bildirdi. Bankanın şubesine gelen polis Dağlı’yı dinleyip daha sonrada polis merkezine götürdü. Polis bir tutanak karşılığında cüzdanı Dağlı’dan teslim aldı.

Latif Dağlı bankada otururken cüzdan bulduğunu içinde para olduğunu görünce polise haber verdiğini insanlık görevini yaptığını söyledi. Cüzdanı teslim alan polisin ise yaptığı çalışmada cüzdanda bulduğu bir alışveriş fişinden sahibine ulaşıp paraları ve cüzdanı teslim ettiği öğrenildi.