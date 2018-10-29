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İçinde 188 yolcu vardı... Uçak düştü

Endonezya'da Jakarta - Jakarta - Pangkalpinang seferini yapan ve içinde 188 yolcu bulunan Boeing 737 Max tipi yolcu uçağı denize düştü.

29 Ekim 2018 Pazartesi 06:33
İçinde 188 yolcu vardı... Uçak düştü

Lion Havayolları’na ait Boeing 737 Max 8 tipi ve 200 yolcu kapasiteli, JT 610 sefer sayılı uçağın Jakarta-Pangkalpinang seferini yaparken düştüğü belirtildi.

Denize düşen uçağın kalkışından 13 dakika sonra uçuş kulesi ile bağlantısının kesildiği bildirildi. Uçakta 188 yolcunun olduğu öğrenilirken, kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Lion Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Edward Sirait, uçağın düşmesiyle ilgili "Şu anda herhangi bir açıklama yapamayız. Bütün bilgileri ve verileri toplamaya çalışıyoruz" dedi.

Endonezya’da en son 2014’te yaşanan uçak kazasında; Airbus 320 tipi uçak Surabaya’dan Singapur’a gitmek için havalandıktan kısa bir süre sonra düşmüş, kazada 162 kişi hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 06:33
  1. endonezya
  2. uçak
  3. kaza
  4. Boeing

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