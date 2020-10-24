  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İçimizdeki Fransızlar Müslümanları kışkırtmaya çalışıyor! Onedio'dan Hz. Muhammed'e saldıran Fransa hakkında rezil haber
Gündem

İçimizdeki Fransızlar Müslümanları kışkırtmaya çalışıyor! Onedio'dan Hz. Muhammed'e saldıran Fransa hakkında rezil haber

Her türlü ahlaksızlığı savunmasıyla meşhur olan Onedio, bu kez Fransa’nın Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki küstah karikatürleri devlet binalarına yansıtması hakkında skandal bir haber yaptı. Haberde, “Öldürülen öğretmenin anısına” ifadesi yer alırken, karikatürlerin sansürsüz yayınlanması da tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 16:40:00 -
İçimizdeki Fransızlar Müslümanları kışkırtmaya çalışıyor! Onedio'dan Hz. Muhammed'e saldıran Fransa hakkında rezil haber

 yeniakit.com.tr 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam’a karşı savaş başlattı. Charlie Hebdo isimli İslam düşmanı derginin, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) yönelik alenen hakaret içeren karikatürlerini savunan ve bunun ifade özgürlüğü olduğunu ileri süren Macron, söz konusu karikatürleri devlet binalarına projektör ile yansıtarak aklınca Müslümanlara meydan okudu. Bir süredir camileri de kapatan Macron, aşağılık bir provokasyona imza atarak tüm İslam alemini karşısına aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un delirmişçesine İslam’a saldırması Müslümanlar tarafından tepki çekerken, Türkiye, Katar, Kuveyt gibi Müslüman ülkeler söz konusu skandallara sesini yükseltti. Ayrıca birçok ülkede Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı.

İçimizdeki Fransızlar Macron’un yanında

Türkiye’de laikliği savundukları gerekçesiyle dini değerlerimize yönelik mide bulandırıcı bir tutum içerisinde olan seküler medya, Fransa’nın bu hareketine adeta alkış tuttu. Onedio isimli sözde medya organı, Macron’un karikatürleri devlet binasına yansıtmasına destek veren bir yayına imza attı.

Öldürülen Öğretmenin Anısına: Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed Karikatürleri Projektörle Binaya Yansıtıldı” başlığı ve Deniz Gök imzasıyla servis edilen haberde, söz konusu karikatürler sansürlenmeden yayınlandı.

(Yukarıdaki görüntü yeniakit.com.tr tarafından sansürlenmiştir.)

Cumhuriyet yazarlarına hapis cezası verilmişti

Charlie Hebdo isimli dergi, Fransa’da Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki tepki çeken karikatürleri yayınladığı zaman, dünya genelinde büyük bir infiale neden olmuştu. Türkiye’de Kemalist basının bayrak taşıyanı olan Cumhuriyet, söz konusu karikatürleri savunmuştu. Aynı zamanda Cumhuriyet yazarlarından Ceyda Klaran ve Hikmet Çetinkaya, söz konusu karikatürleri kendi köşelerinde paylaşmıştı. Dini değerlere saldırı olarak değerlendirilen skandal yazılar nedeniyle, Ceyda Klaran ve Hikmet Çetinkaya 2’şer yıl hapis cezası almıştı.

O haber sitesinden İmam Hatipler'e alçak iftira
O haber sitesinden İmam Hatipler'e alçak iftira

Aktüel

O haber sitesinden İmam Hatipler'e alçak iftira

Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı
Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı

Siyaset

Ahlâksızlığı savunan Onedio, Akit’e saldırdı

Ahlaksızlığın böylesi! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız
Ahlaksızlığın böylesi! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız

Gündem

Ahlaksızlığın böylesi! Bu haberin Türkiye'de yapıldığına inanamayacaksınız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”
Eğitim

Milli Eğitim Bakanı’ndan önemli açıklamalar “Bunu yapmayan sınıfta kalacak”

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı. Eğitimlere katılmayan devamsız sayılmayacak fakat sınavlar yüz yüze..
Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki
Siyaset

Büyük skandala Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman polisinin Berlin'deki camiye yaptığı baskına sert tepki gösterdi.

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi
Gündem

Bunu yapan yandı! 49 bin lira para cezası kesildi

İzin almadan tarım arazilerinin niteliğini bozacak şekilde çalışma yapan 3 şahsa toplamda 49 bin 182 TL ceza yazıldığı bildirildi. ..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay