İçimizdeki Fransızlar Müslümanları kışkırtmaya çalışıyor! Onedio'dan Hz. Muhammed'e saldıran Fransa hakkında rezil haber

yeniakit.com.tr

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İslam’a karşı savaş başlattı. Charlie Hebdo isimli İslam düşmanı derginin, alemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v.) yönelik alenen hakaret içeren karikatürlerini savunan ve bunun ifade özgürlüğü olduğunu ileri süren Macron, söz konusu karikatürleri devlet binalarına projektör ile yansıtarak aklınca Müslümanlara meydan okudu. Bir süredir camileri de kapatan Macron, aşağılık bir provokasyona imza atarak tüm İslam alemini karşısına aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un delirmişçesine İslam’a saldırması Müslümanlar tarafından tepki çekerken, Türkiye, Katar, Kuveyt gibi Müslüman ülkeler söz konusu skandallara sesini yükseltti. Ayrıca birçok ülkede Fransız mallarına karşı boykot kampanyaları başlatıldı.

İçimizdeki Fransızlar Macron’un yanında

Türkiye’de laikliği savundukları gerekçesiyle dini değerlerimize yönelik mide bulandırıcı bir tutum içerisinde olan seküler medya, Fransa’nın bu hareketine adeta alkış tuttu. Onedio isimli sözde medya organı, Macron’un karikatürleri devlet binasına yansıtmasına destek veren bir yayına imza attı.

“Öldürülen Öğretmenin Anısına: Charlie Hebdo'nun Hz. Muhammed Karikatürleri Projektörle Binaya Yansıtıldı” başlığı ve Deniz Gök imzasıyla servis edilen haberde, söz konusu karikatürler sansürlenmeden yayınlandı.

(Yukarıdaki görüntü yeniakit.com.tr tarafından sansürlenmiştir.)

Cumhuriyet yazarlarına hapis cezası verilmişti

Charlie Hebdo isimli dergi, Fransa’da Hz. Muhammed (s.a.v.) hakkındaki tepki çeken karikatürleri yayınladığı zaman, dünya genelinde büyük bir infiale neden olmuştu. Türkiye’de Kemalist basının bayrak taşıyanı olan Cumhuriyet, söz konusu karikatürleri savunmuştu. Aynı zamanda Cumhuriyet yazarlarından Ceyda Klaran ve Hikmet Çetinkaya, söz konusu karikatürleri kendi köşelerinde paylaşmıştı. Dini değerlere saldırı olarak değerlendirilen skandal yazılar nedeniyle, Ceyda Klaran ve Hikmet Çetinkaya 2’şer yıl hapis cezası almıştı.