‘İçimizdeki akılsızların yaptıkları sebebi ile bizi helak mı edeceksin Rabbim?’

İÇİMİZDEKİ AKILSIZLARIN YAPTIKLARI SEBEBİ İLE BİZİ HELAK MI EDECEKSİN RABBİM?” (Araf 155)

* Musa (as) bir avuç kavmi için bu şekilde yalvarıyor. Ya bizim 84 milyonun içindeki akılsızlara ne demeli?

Akletmeme; Verilen akıl cihazını kullanmamaktır. Bunlar tüketicidir. Tembeldir. Laftan başka bir şey üretmezler. Ne duysalar, ne görseler;

Alı görseler ala, şalı görseler şala inanırlar.

Araştırma, muhakeme etme zahmetine katlanmazlar. Çünkü zor iştir; Akletmek, düşünmek, araştırmak. Emek ister.

Duyduğunu yutmak ise kolaydır. Bir de bunu yutturmaya çalışır. Da Rezil olur ahmak

Birde aklı olup da içimizde bizden görünen münafıklar, vatan, millet, devlet hainleri vardır. Bunlar ellerinden gelen her türlü tezviratı yapar. Yalan haber üretir. İftira atar. Devletin altını oymaya, itibarını düşürmeye çalışır beş paralık adamlar.

Ne yaparlar? Liderleri gider ülkesini dışarı şikayet eder. O da yetmez turistlere ülkemize gelmeyin tehlikeli der şebek tabiatlı adam.

Yine aynı cenahın höyküren bir gazetecileri var

Aklı sıra İHA ve siha’larla dalga geçiyor. Bel altından vuruyor. Yapılan bu teknoloji, savaşta dünyanın parmak ısırdığının farkında olmaz bu sığ beyinler.

Ulan yüzlerce gökyüzü ordusunun arkasında yüzlerce hizmet eden mühendisler ordusunu da siz bilmezsiniz.

Sizin yaptığınız tek şey rakı içip, küfretmek. Şikayet etmek. Fitne üretmek. Çünkü, hayırlı her işe çelme takmak sizin genlerinize işlemiş.

Kimi Bayraktar’a İHA ve siha’ları geliştirmesi için verilen 35 milyon doları ağzına dolamış. Kimi de tank palet fabrikasını.

Ulan Ebleh(Çok affedersiniz!) Ukrayna’ya 6 adeti 69 milyon dolara satıldı be alçak adam. Niye bunu görmüyorsun?

İsrail’in Heronu kaça sen biliyor musun? Bilmezsin. Ben söyleyim; 18 milyon dolar. Ki onda silah sistemi bile yoktu. Siha üreten dünyada 6 ülkeden biriyiz ey saman kafalı!

Bir savaş uçağı ne kadar? Biliyor musun? Bilmezsin.

140 milyon dolar. Savunma sanayiinde % 80 yerli ve milliliğe ulaştık. Yaptığımızı da satıyoruz. Bunları niye görmüyor ve söylemiyorsun alçak?

Türkiye son dönemde olduğu kadar hiçbir zaman izzet içinde olmadı.

AB’nin göndereceği parayı da istemiyoruz dedi.

Almanya eski başbakanı Schröder dedi ki;

“Türkler onurlu bir millettir.

Liderleri de onurlu bir liderdir.”

Rus basınında çıkan bir yazıdan bahsetti bir gazeteci; “Türkler savaşçı bir millet olduğunu unutmamış.”

Evet bu milletin atalarının hayatları at üzerinde geçmiştir. Bu millet vatanı için, devleti için canını ortaya koyar, tankların altına yatar. Namluya göğsünü dayar. 15 Temmuz’da da bunu ispat etti namert Dünyaya. Ben ırkçı değilim. Ancak bu asil milleti 7’sinden 70’ine herkesi; Kürdü, Lazı, Çerkesi hasılı Türk milletini seviyorum.

Hatay’daki yaşlı teyzemizin dediği gibi;

Milletinin, devletimin yoluna kurban olurum.

Bu millet kimseye zulmetmez. Zalime kalkan, mazluma siper olur. Hiçbir devleti sömürmez, asimile etmez.

Barış kalkanı harekatı başladığında Lübnan’da sevinçten Türk bayrakları ile oluşturulan konvoyu görmediniz değil mi?

Görmezsiniz tabii.

Yine Barış kalkanı harekatı başladığında karşılayan Suriyelilerin söyledikleri sözü de mi duymadınız;

İŞTE MUHAMMED’İN ORDUSU!

Ne diyeyim içimizdeki akılsızlara, hainlere inat vatanımıza, devletimize sahip çıkacağız. Çıkmak zorundayız. Bu vatandan başka toprağımız yok. Biz birbirimize düşersek bize hiç kimse kapısını açmadığı gibi bize it muamelesi yaparlar. Suriyelilere kapılarını açmayan, botlarını delip, soyup soğana çevirip ölüme terk eden batı Ukrayna’ya kapılarını sonuna kadar açtı. İşte medeni, hümanist dediğiniz Batı’nın bukalemun suratlı gerçek yüzü. Verdiği patriotları bile en kritik bir zamanda geri çektiğini unutmayalım. Emin olun Rusya ile savaşa biz girecek olsak bu alçaklar sırtlarını dönerler. NATO falan hikaye. BM zaten 5’li çetenin borusunun öttüğü koyunlar sürüsü.

Dünya büyük bir ekonomik, enerji ve gıda krizine doğru yol alıyor. Elbet bugünler de geçecek, elbet bunlardan gereken dersi çıkarıp gerekli tedbiri alacağız. Bu millet tarihte çok badireler atlattı, sıkıntı çekti. Bunu da atlatacağız Allah’ın izni ile. Bizim bir ve beraber olmamız her şeyden daha önemli ve önceliklidir.

Bu sebeple farklılıklarımız sebebi ile birbirimizle çekişmeyelim. Rabbimiz; “Birbirinizle çekişip, didişmeyin. Yoksa gücünüz, devletiniz gider” buyurur. Ancak firavunlar kıyamete dek olacak, Ebu Cehiller görevini hep yapacak. Lakin bizler de onlarla mücadeleden bir an olsun geri durmayacağız.

Hasılı; bu millet iki şey için yaşar ve savaşır. Ölür ve öldürür;

1. İSTİKLALİ İÇİN. 2. İZZETİ İÇİN.

Sadece istiklal yetmez. Çünkü izzetsiz bir İstiklal de İZMİHLALDİR.

Selam ve dua ile...