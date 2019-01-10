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"İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2 milyon kişi izledi

Sanatçı Ferhat Göçer'in, aynı isimli sinema filminin müzikleri arasında da yer alan "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip, bir haftada yaklaşık 2 milyon izleyici sayısına ulaştı

10 Ocak 2019 Perşembe 16:09
"İçimdeki Hazine" klibini yaklaşık 2 milyon kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Ferhat Göçer'in "İçimdeki Hazine" şarkısına hazırladığı klip bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi tarafından izlendi.

Göçer, yeni tekli çalışması "İçimdeki Hazine"nin klibini 3 Ocak'ta YouTube kanalında yayınladı.

Sanatçının gelecekten gelen süper kahramana hayat verdiği klipte, müziklerine imza attığı, Coşkun Çokyiğit'in senaryosunu yazıp yapımcılığını üstlendiği filmin görüntülerine de yer verildi. Klibi bir haftada yaklaşık 2 milyon kişi izledi.

Söz ve müziğin Ferhat Göçer'e ait olduğu "İçimdeki Hazine"nin klip yönetmenliğini ise Ercan Şencan üstlendi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:09
  1. Coşkun Çokyiğit
  2. Ferhat Göçer
  3. İçimdeki Hazine

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