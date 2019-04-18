İçi su dolu siloya düşen daha belediye ekipleri tarafından kurtarıldı
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, boş arazide özel bir şirkete ait içi su dolu buğday silosuna düşen dana, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.18 Nisan 2019 Perşembe 12:00
Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, boş arazide özel bir şirkete ait içi su dolu buğday silosuna düşen dana, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Fatma Demirsoy isimli kadın, yetkililere danasının silo içeresine düştüğü ihbarında bulundu.
Kısa sürede olay mahalline intikal eden ekipler, danayı kurtarmak için seferber oldu.
Dana, ekiplerin 30 dakikalık çalışması sonucu halat ve kepçe yardımıyla düştüğü silodan çıkartılarak sahibine teslim edildi.
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