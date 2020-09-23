'İçi boşaltılmış milli, dini duygular'

Ülkemiz, millî-manevi, ahlâkî yönden (İstisnâlar hâriç) korkunç bir başıboşluğa ve sorumsuzluğa gidiyor. % 90’ı Müslüman denilen bir kitlenin, ancak % 18’i namaz kılmakta olduğu söylenmektedir. Bunu bâzı kimseler karamsarlık, kötümserlik bir durum olarak görebilir...

Ama yaşanan onca acı gerçekleri ve şer cephesinin talan, tahrip ve tecâvüzlerini, cahil halk üzerindeki etkilerini, kültürlü ve aydın(!) denilen millî irâde düşmanı kesimdeki yozlaşma ve ihâneti görenler sanırım buna hak vereceklerdir... Ayrıca mevcut durumdan endişe duyan ve içi yanan kişiler içinde aynı şeyler geçerlidir. Günümüzde topluma yön verenlerin sanıldığı gibi aslâ; Cemaatler, cemiyetler, tarikatlar ve tasavvufçularla resmi irşat görevinde bulunanlar değildir. Eğer o kesimdekilerin etkileri olsaydı, İzmir’in minârelerinde “İtalyan Komünist marşı olan Çavbella” hezeyanları çalınmaz, sokaklarında Fidel Kastro’nun boy resimleri asılmaz ve Allâh’a,(CC) kitaba, dîne ve din adamına, özellikle Diyânet İşleri Başkanına kuduzca bir şekilde saldırılmaz ve bunca saldırganlıkları yapan ve yaptıran, bunu siyâsi bir unsur olarak yıllarca kullanan mâhut siyâsi yapının peşinde onursuz ve şuursuz bir yığın olarak temerküz edip-toplanma zilletinde bulunmazlardı.…

Onların şâyet varsa, etkileri ancak bulundukları toplum içinden dışarı çıkmayan, büyük halk kitlesine yansımayan ve orada kalan, hattâ orada bile tatbik edilmeyen zâhiri görüntülerden ibârettir. Öyle ise büyük halk yığınlarını etkileyen ve onlara yön verenler kimlerdir? denirse, En başta altı oklu fırka ve onun medya ayağı olan kurumlar, onların bürokratik faşistlerinin sloganlar ile yönetilen ve millîmânevi yönden (kasıtlı olarak) câhil bırakılan güruhlar ve milletin vergileri ile semirip “İhânet odağı” olarak nitelendiren TTB’ler benzeri kesimlerdir.

Asıl iş; Öylesi bozguncu tahrikçi, yabancı ideoloji müfsitlerine hayat veren, halkı kışkırtan, inanç ve millî irâde düşmanlığını siyâsi bir saldırı aracı olarak kullanan fesat ocağını kökten kurutmak ya da destekçilerine inanç ve millî irâde şuurunu vermek gerekir. Çünkü milletin bekâsı için önce içteki ihânet odaklarını dikkate almak ve onunla mücâdelede bulunmak gerek… İşte günümüzde millî-mânevî değerlerden yoksun ve onlara düşman olan kesimlerin bağlı bulundukları inanç ve ideolojileri yaygın ve geçerli hâle getiren bunlardır. Ayrıca yaklaşık yüz yıldan beri laisizmi ve M. Kemâl’i kutsallaştırıp inançlı kesim ve kadrolarının başında tıpkı demoklesin kılıcı gibi sallama zihniyetinde bulunanların, şimdilerde onu ne hâle getirdikleri ve kendi aralarında bir boğuşma aracı olarak kullandıkları görülmektedir. Aynı şekilde yıllarca FETO hâini ve reziline yardım ve yataklık yapanların kurtulduklarında, onların ocağını söndürenlerden ve hayatlarını zehir edenlerden şimdiye kadar hiçbir bedel ödetmedikleri görülmektedir. Bu nasıl bir iş ve mağdûriyettir!?