“İçeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken parti kurma gafleti içinde olanların uyanması lazım” 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte içeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken birlik olmak yerine parti kurma gafleti içinde olanların uyanması gerektiğini söyledi.

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