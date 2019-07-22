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“İçeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken parti kurma gafleti içinde olanların uyanması lazım”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte içeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken birlik olmak yerine parti kurma gafleti içinde olanların uyanması gerektiğini söyledi.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
“İçeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken parti kurma gafleti içinde olanların uyanması lazım”

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu zorlu süreçte içeride ve dışarıda hain saldırılar sürerken birlik olmak yerine parti kurma gafleti içinde olanların uyanması gerektiğini söyledi.


15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, ülkemizin içinden geçtiği bu sıkıntılı süreçte siyasi partilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan etrafında kenetlenmesi gerektiğini dile getirdi. Gündüz, “Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski AK Parti bakanlarından Ali Babacan uzun süredir yeni parti kurma hazırlıklarını sürdürmektedir. Ak Partinin kurucuları ile yapılan gizli görüşmelerin ardından parti kurucularından Bülent Arınç gibi önemli isimler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmayı tercih etmiş ve Cumhurbaşkanlığından gelen yeni görevleri kabul etmişlerdir. 23 Haziran’da yenilen İstanbul seçiminde AK Partinin adayı Binali Yıldırım’ın seçimi kaybetmesi, yeni parti hazırlığında olan isimlerin çalışmalarına da hız vermiştir. Ali Babacan geçtiğimiz günlerde AK Parti kuruculuğundan istifa etmiş ve ‘Türkiye’nin bugünü ve geleceği için yeni bir çalışma başlatmak kaçınılmaz hale gelmiştir. Ben ve pek çok arkadaşım böyle bir çalışma için büyük ve tarihi sorumluluk hissetmekteyiz’ demiştir. Oysa Ali Babacan AK Partide önemli görevlerde bulunmuş ve uzun süre de bakanlık yapmıştır. Biz Şehit ve Gazi Aileleri olarak Ali Babacan’a soruyoruz. Bu zor günlerde duracağı yer AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanıdır. 2007 yılında Ak Parti grup toplantısında Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmada ‘Cumhurbaşkanı adayımız Abdullah Gül kardeşimdir’ demişti. Abdullah Gül bugün ülkemizin hem içerde hem de dışarıda birçok sıkıntı ve zorluklarla karşı karşıya olduğu bu dönemde neden Recep Tayyip Erdoğan’ın ve AK Partinin yanında yer almıyor? Sayın Davutoğlu bu ülkede Başbakanlık yapmıştır. Aynı şekilde ülkemizin bu zor gününde Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında yer alması gerekiyor. Ülkemize yönelik içeride ve dışarıda çeşitli hain saldırılar devam ederken bu girişimler başta aziz şehitlerimizin ruhları olmak üzere bir gazi olarak beni ve bütün gazilerimizi de incitmektedir. Milli birlik ve bütünlük ruhunu bozacak her türlü girişim kamuoyunun tepkisini çekmektedir. Ülkemizin sorunlarının çözümünü engelleyen bu girişimlere şehit ve gazi ailelerimiz ile vatandaşlarımız tarafından gerekli cevap verilecektir” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:55
  1. doğa

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