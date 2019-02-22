0553 313 94 23

İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

Bursa’da içerisinde vatandaşların bulunduğu kıraathaneyi kurşunlayan motosikletli saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı.

22 Şubat 2019 Cuma 12:12
İçeride müşterilerin bulunduğu sırada kıraathane kurşunlandı

Bursa’da içerisinde vatandaşların bulunduğu kıraathaneyi kurşunlayan motosikletli saldırgan olay yerinden hızla uzaklaştı. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, yere yatarak kurşunlardan korunmaya çalıştı. Şans eseri ölen ya da yaralananan olmadı.


Olay, Bursa’nın Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce de kurşunlama olayına karıştığı iddia edilen A.S.Ö. (23), gece saatlerinde motosikletle dolaşmaya başladı. Bir süre sonra kıraathanenin önünden geçen saldırgan, içerisinde 20 kişinin bulunduğu kahveye tabancayla ateş etti. Çıkan seslerin nereden geldiğini anlamaya çalışan vatandaşlar, yere yatarak serseri kurşunlardan kendilerini korumaya çalıştı. Silahlı saldırgan, kıraathaneye 8 el ateş ettikten sonra, olay yerinden hızla uzaklaştı. Olayın şokunu atlatmaya çalışan vatandaşlar, kendilerini korkuyla dışarı attı.


Şans eseri hiç kimsenin yaralanmazken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik tedbiri alan ekipler, duvarlara isabet eden çekirdekleri, boş kovanları toplayarak, silahlı saldırganın peşine düştü. Olay yerine yakın bir noktada ekipler tarafından yakalan silahlı saldırgan gözaltına alınarak emniyete götürüldü.



"Resmen ölüme teşebbüs"


Olay esnasında kıraathanenin önünde oturan ve ölümden dönen Mustafa Bayrak, "Motosikletli saldırgan, hiç durmadan ateş ede ede geçti. Resmen ölüme teşebbüs, başka bir şey değil. İçeride 17-18 kişi, dışarıda da 3 kişi vardı. Ben camın önünde otururken kurşunların biri sağımdan, biri solumdan, diğeri de üstümden geçti" diyerek yaşadığı korku dolu anları anlattı.



"İnsanlar öldü zannettim, herkes yerde yatıyordu"


Olay esnasında çıkan sesten yere yattıklarını söyleyen kıraathane sahibi İrfan Kaya, "Silah sesine dışarıya çıktık. Tabancayla ateş eden şahıs hızla uzaklaştı. İnsanlar öldü zannettim, herkes yerde yatıyordu. Silahlı saldırganı tanıyoruz, polis tarafından yakalanmış. Benimle, kahvedekilerle hiçbir husumeti yok. Neden böyle yaptığını bilmiyorum" ifadesinde bulundu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:12
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden ‘Merkezim Her Yerde’ projesi
    1. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden..
    2. Kosova’nın 11’inci yılı kutlandı
    3. Hokey Federasyonu’ndan Burhan Gül’e..
    4. Şahin’in projeleri, üniversite..
    5. Sakarya’da "change oto" operasyonu: 4..
    6. A Milli Erkek Judo Takımı'nın Japonya..
    7. 10 bin öğrenciye 27 bin spor malzemesi
    8. Doğanoğlu’nun seçim ofisi açıldı
    9. Trabzon’da “Gürcistan Yatırım..
    10. Gençlerle “AB sohbeti”
    11. Bakan duyurdu: En geç bir aya kadar..
    12. Park halindeki otomobilin lastiğini..
    13. Suudi Prens, Çin Seddi’ni ziyaret etti
    14. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih..
    15. Vali Memiş ve Taşkesenligil’e forma
    16. Hakkari Belediyenden buz kırma ve..
    17. Judoda Türkiye 3.’sü oldu
    18. Başkan Tok’tan sözleşme müjdesi
    19. (Özel) İlkel taşıma yöntemiyle..
    20. İçeride müşterilerin bulunduğu sırada..
    21. Mahalle bekçileri zorlu eğitimle..
    22. Şehit annesinin metaneti Firavun..
    23. ABD'den Selman'ı reddedin çağrısı!
    24. Teknoloji sevenler için teknoloji..
    25. Türk bulguru, Letonya’da büyük beğeni..
    26. Ordu'da heyelan riski nedeniyle bazı..
    27. DTSO Meclisi’nde bağımlılıkla mücadele..
    28. Girişimcilikte Önce Kadın Yarışması..
    29. TOKİ başvuru şartları 2019 TOKİ..
    30. TCMB repo ihalesiyle piyasaya 7 milyar..
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...