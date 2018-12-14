THY- Euroleague
0553 313 94 23

İçeri giren geri kaçtı! Mide bulandıran görüntü

İstanbul Sultangazi'de bu sabah düzenlenen operasyonda kaçak nargile tütünü ve yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken üretim yapılan imalathanenin vaziyeti ise mide bulandırdı.

14 Aralık 2018 Cuma 10:16
İçeri giren geri kaçtı! Mide bulandıran görüntü

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Mahallesi 2273 Sokak'ta bulunan 4 katlı iş hanının çatı katında, kaçak nargile tütünü imal edildiğini belirledi.

İmalathaneye düzenlenen operasyonda, bin 27 kilogram satışa hazır ve 850 kilogram işlenmemiş nargile tütünü, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ile üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Polis ekipleri, operasyon sırasında imalathanede bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Mide bulandıran görüntü

İmalathanede çok kötü şartlarda üretim yapıldığını belirten yetkililer mideleri bulandı. Yetkililer kaçak ürünleri kullananları çok ciddi hastalıklara yakalanabilecekleri konusunda uyardı.

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 10:16
  1. İstanbul
  2. nargile
  3. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan, "(Kaşıkçı) Suudi Arabistan Başkonsolosuğunda öldürülmesi bir kenara atılacak konu değildir aslında konu her yönüyle açık"
    1. Erdoğan, "(Kaşıkçı) Suudi Arabistan..
    2. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Maalesef bugün..
    3. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'dan..
    4. Yemen'de kıtlık en çok çocukları..
    5. Turizmde "rekor" yılı
    6. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda
    7. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    8. ASELSAN'a FETÖ operasyonu
    9. TCMB'den repo ihalesi
    10. TCMB döviz depo ihalesinde teklif 545..
    11. Başkan Erdoğan konuşuyor
    12. 71 yaşında futbola aşık nine
    13. Evladının eziyetlerini gözyaşlarıyla..
    14. Bakan Pekcan: "Açılan 2 peronla..
    15. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:..
    16. Arnavutköy'de yangın! Çok sayıda..
    17. AB, İngiltere'ye sert çıktı: Ne..
    18. Fas'ta sosyal medya sivil toplumun..
    19. "Dijital bağımlılık" fotoğraf..
    20. Trabzonspor'un Beşiktaş maçındaki..
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Şüpheli ölüm: "Çok büyük işler yapacağız" dedi, hayatını kaybetti
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu