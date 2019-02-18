0553 313 94 23

ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya’da başladı

Antalya Kongre Bürosu tarafından düzenlenen Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) Mediterranean Chapter, Belek turizm bölgesinde başladı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 12:53
ICCA Akdeniz Bölge Toplantısı Antalya’da başladı

Antalya Kongre Bürosu tarafından düzenlenen Uluslararası Kongre ve Konvansiyon Birliği (ICCA) Mediterranean Chapter, Belek turizm bölgesinde başladı.


ICCA Mediterranean Chapter, bu yıl 17-19 Şubat tarihleri arasında Belek’te 13 farklı ülkeden gelen üyelerin katılımıyla gerçekleşiyor. Cezayir, Azerbaycan, Hırvatistan, Kıbrıs Rum Kesimi, Mısır, Fransa, Yunanistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Fas, Sırbistan ve Türkiye’den toplantıya katılan üyeler, açılış gününde golf eğitimi aldı.


İlk kez golf sopasını eline alan katılımcılar Antalya’nın güneşli havasının da etkisiyle eğlenceli zaman geçirdi. Golf eğitiminin ardından, üyelere açılış kokteyli ve akşam yemeği verildi.



Ege: “Unutulmaz bir Antalya deneyimi yaşatacağız”


Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı ve Antalya Kongre Bürosu Başkan Yardımcısı Yeliz Gül Ege, Mediterranean Chapter boyunca Antalya’nın deniz kum güneş dışındaki değerlerine vurgu yapmak adına kenti çok bilinmeyen yönleriyle misafirlere anlatacaklarını dile getirdi.



Alkaya: “Amacımız, Antalya’yı kongre şehri haline getirmek”


Antalya Kongre Bürosu Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Alkaya ise 2014 yılında Antalya’da gerçekleşen ICCA Kongresi’ni hatırlatarak, “Yıllar önce Türkiye’de büyük ICCA kongresini gerçekleştirmiştik ve yine Cornelia Diamond ev sahipliği yapmıştı. Kongre dünyasının en önemli isimlerinin aramızda olduğu toplantının Antalya için önemi çok büyüktü. Organizasyonun üstünden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor ve insanlara sorulduğunda hala Antalya’yı söylüyorlar. Yıllar sonra yine Antalyamıza Mediterranean Chapter’i getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Antalya’nın kongre turizmine hizmet edecek, katkı sağlayacak her organizasyonda varız, olmaya devam edeceğiz. Amacımız, Antalya’yı gelecekte daha çok bilinen, istenilen ve aranılan bir kongre şehri haline getirmek.”


ICCA Mediterranean üyeleri, bu toplantı ile bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi yanında, sektör bileşenlerinin yeni gelişmelerden ve trendlerden bilgi sahibi olması için konuk konuşmacı sunumlarını dinleyecek. Türkiye’den Merkezi Amerika’da olan Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) geçmiş dönem başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve Uluslararası Klinik Kimya Federasyonu (IFCC) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tomris Özben, birlikleri hakkında ve kongrelerde şehir ve yer seçiminde nelere dikkat ettikleri yönünde bilgi verecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 12:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    IKBY Parlamentosu Başkan Yardımcılığında ilk kez bir Türkmen
    1. IKBY Parlamentosu Başkan..
    2. PAÜ’de öğrenim gören yabancı..
    3. İsrail'den skandal karar! Mescid-i..
    4. Sokak satıcılarına 12 yıl 13 ay hapis..
    5. İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat..
    6. İnegölspor play-off’u sonuna kadar..
    7. Açe Savaşı’nın sosyolojik etkileri..
    8. Afrin’de görevli uzman onbaşı şehit..
    9. AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı..
    10. Davraz’da yarıyılı aratmayan hafta sonu
    11. Alinur Aktaş: "Algıyla belediyecilik..
    12. Poşet üretimi yüzde 50 azaldı
    13. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    14. Fadıloğlu, Kozluyazı ve Suboğazı..
    15. "Takımımız Kadıköy'de iki puan..
    16. Hilmi Kulluk: “Kadıköy’de iki puan..
    17. ‘GetirYemek’ hizmete açıldı
    18. İran'dan AB'ye "sabrımızın sınırı var"..
    19. Osman Güder seçim çalışmalarını..
    20. İsrail polisi işgal altındaki Doğu..
    21. Fenerbahçe 3 yıllık anlaşmayı duyurdu!
    22. Çıldır Gölünde Atlı kızaklar eşliğinde..
    23. Çin, Almanya’nın en önemli ticaret..
    24. Bakan Çavuşoğlu, Semjen ile görüştü
    25. Turkcell, otizmli çocukların "içindeki..
    26. Doğa dostu ressam Süzet Haklı,..
    27. Benfica’ya Salvio’dan kötü haber
    28. ‘Yerel Mutfak Global Lezzet’ Mardin..
    29. Maden sahasındaki göçüğün nedeni belli..
    30. BJK-Kabataş Vakfı Okulları hayata..
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Gençcan süresiz nafaka şakşakçılarına sert çıktı!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    Kasımpaşa Galatasaray maçı ne saat kaçta hangi kanalda?
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!
    'Beton Ekrem' çılgın projesini açıkladı: Herkese benden puan!