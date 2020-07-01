İç ve dış baskılara karşı cumhur ittifakı

Yazmaya çalıştığım bu yazı siyasetin açık ve gizli planlarını aralayacağından, siyasetle ilgilenenler ve siyaseti takip edenler için ufuk açıcı bir belge olabilir. Anlatmaya çalıştıklarımı kimi siyasetçiler önemsemeyerek bildiğini okumaya, kimileri de dikkate alarak siyasi tedbirlerini gözden geçirebilirler. Siyasi fikirlerimizin ön yargıyla okunmaması için, siyasi anlayışımı kör bir parti ve lider taassubuyla şekillendirmem. Ülkenin ve milletin maddi ve manevi refahını yükseltilmesi hususunda bedel ödemeyi göze alan, İmanlı, ahlaklı, edepli, adaletli, merhametli, siyasileri ve siyasi partileri desteklemeyi görev bilirim.

İletişim araçlarıyla, bazı kereler yüz yüze görüştüğümüz dostlarımız, bendenize önümüzdeki genel seçimlerde hangi ittifakın kazanacağı veya kaybedeceği hususundaki kanaatlerimi soruyorlar. Bilindiği gibi, kanaat kesin bir hüküm ifade etmediğinden, önümüzdeki seçimleri hangi ittifakın kazanacağını veya kaybedeceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Sorulan soruya cevap vermek için, “Görünün köy kılavuz istemez” atasözünden yola çıkarak bir kanaate bulunabiliriz.

Cumhur ittifakının büyük ortağı olan ve hükümeti kuran AK partisine destek veren bir kısım seçmenler, AK partisinin bazı icraatlarını, atadıkları bazı bürokratların ve bazı milletvekili, bakan ve belediye başkanlarının halka karşı olan tutum ve davranışlarını beğenmediklerinden AK partisine bir küskünlüklerinin olduğunu ifade edilmektedirler. Cumhur ittifakıyla, Millet ittifakı arasındaki oy oranı çok küçük oranda olduğundan, küskün seçmenlerin davranışına çok dikkat edilmelidir.

AK partisine küsen seçmenler, cumhur ittifakının küçük ortağı olan MHP’ye yönelirse, cumhur ittifakı seçimi kaybetmez. Küsen seçmenler, millet ittifakından yer alan partilerden herhangi birine yönelirseler cumhur ittifakı kaybeder, Millet ittifakı kazanır.

Cumhur ittifakı önümüzdeki seçimleri rahatlıkla kazanabilmesi için, ülkenin ve milletin geleceğine yönelik planlarını anlatacak, ehliyetli liyakatli, siyasetin ön ve arka yüzünü bilen, halkı doğru bilgilerle ikna edebilen hatiplerle halkın karşısına çıkmalıdırlar. Hizmet siyasetinin sadece maddi cephesiyle değil, manevi cephesiyle birlikte eşit bir şekilde ele alarak milletin gönlünde kalıcı bir yer edinirlerse seçimleri kazanabilirler. “İktidar olan parti yıpranır” anlayışı geçerli bir mazeret değildir. İktidar partisi yıpranmaması için icraatlarında adil, halka tepeden bakmayan, halkıyla bütünleşen bir anlayışla hareket etmelidirler. Seçtikleri ve atadıkları insanların hizmet ve dava aşkları körleşmişse, şahsi ikbal ve menfaatlerini düşünerek, seçmenlere sırtlarını dönüyorlarsa, bu tipler süratle tasfiye edilmelidir. Cumhur ittifakın yer alan partiler, hizmet siyasetinin maddi cephesiyle halkın karşısına çıkıp, manevi cepheyi ihmal ederlerse seçimleri kaybedebilirler. İstanbul ve Ankara da olduğu gibi. Unutmayalım ki, Maddi hizmetler beden tahtasında yazıldığı için kolayca unutulur. Manevi hizmetler, gönül kitabında yazıldığından nesilden nesile aktarılarak unutulmazlar. Bu yolu takip eden iktidar partisi, dolayısıyla cumhur ittifakı seçimleri kaybetmez.

Millet ittifakının kazanmasına vesile olacak sebeplerin başında, Cumhur ittifakının yanlış adaylarla seçmenin karşısına çıkmaları olacaktır. İkinci sebep; yanlış adaylarla ve atadıkları yanlış bürokratlarla yola çıkarak içten vurulmalarıdır. Üçüncü sebep; bugüne kadar her alanda yaptıkları maddi ve manevi hizmetleri, sağlıktan, savunma sanayisine dış politikadan, teröre kadar ki başarılarını anlatamamaları. Dördüncü sebep; milletin inançlarına ters düşen bazı yasaların çıkarılması ve kaldırılmamasıdır. Cumhur ittifakı seçimden önce, bu gibi benzeri sebepleri dikkate alarak, gerekli olan önleyici ve kalıcı tedbirleri alırlarsa seçimleri kaybetmez. Geçmişte yaşanan siyasi entrikaların tekrar yaşanmaması için, AK partisinden ve MHP’den ayrılma hesapları yapanlar, seçim gelmeden önce tespit edilmeli, seçim arifesinde istifa etmeleri önlenmelidir. Millet ittifakının iktidara gelmesi için yapılması düşünülen her türlü ihtimallere karşı, Cumhur ittifakı güçlü ve bağlayıcı ilkelerle kenetlenerek çelikleşmelidirler.

Millet ittifakı iktidar olabilmesi için MHP ile İYİ partinin birleşmesi gündeme gelebilir. Millet ittifakı cumhurbaşkanı adayı olarak Sayın Bahçeli’yi gösterirse, Sayın Bahçeli bu teklif kabul ederse Cumhur ittifakı dağılır. AK partisi yalnız başına kalacağından seçimi kaybedebilir. MHP ile İYİ parti birleşir ve cumhur ittifakının içinde yerlerini alırlarsa, Millet ittifak dağılır. MHP çatısı altında bir birleşme olursa, Sayın Erdoğan’dan sonra, 2028 seçimlerine, MHP’nin göstereceği cumhurbaşkanı adayıyla seçime gidilebilir.

Millet ittifakının kazanma ihtimali, MHP’nin Cumhur ittifakından ayrılmasına bağlıdır. Şahsi kanaatime göre Sayın Bahçeli ülkenin ve milletin selamet için elinin taşın altına koyan bir lider olarak, Cumhur ittifakından ayrılıp Millet ittifakıyla birlikte hareket etmeyecektir.

İç ve dış baskılara karşı, birlikte dik duran Sayın Eroğan’ın ve Sayın bahçelinin milli ve yerli duruşlarını AK partili, MHP’li ve sağduyulu seçmenler çok iyi değerlendirmelidirler. Bu iki liderin sağlığında cumhur ittifakı güçlendirilerek geleceğe emin adımlarla yürünmelidir. AK partisi yalnız bırakılırsa yılmamalı, milletin karşısına tek başına çıkarak, “Aziz milletimize ya onlar ya biz” diyerek, siyasetin (a-b-c) planlarını devreye koyarak yeni ittifaklar kurmalı, daha da önemlisi, milletle ittihat-ı İslam şemsiyesi altında bütünleşerek seçimleri kazanmalıdır.