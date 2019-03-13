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İç sularda balık avı yasağı başlıyor

İç sularda; sazan, kadife, şiraz ve yayın balıklarının avlanma yasağı 15 Mart-15 Haziran arasında sürecek.

13 Mart 2019 Çarşamba 13:33
İç sularda balık avı yasağı başlıyor

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada İç sularda Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıklarının avlanmaları yasağının 15 Martta başladığını ve 15 Hazirana kadar sürdüğü bildirildi.

 

Valilikten yapılan yazılı açıklamada Akarsularda olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avının serbest olduğu bildirilirken, Yasağın başladığı tarihte elinde Sazan, Kadife, Şiraz ve Yayın balıkları bulunan satış ve toplu tüketim yerlerinin İl/ İlçe Müdürlüklerine başvurarak stok tespiti yaptırmaları ve 22 Mart 2019 tarihine kadar stoklarını tüketmeleri veya satışını durdurmaları gerektiği bildirildi.

 

Açıklamada “15 Haziran’ a kadar sürecek olan av yasağı döneminde yapılacak olan denetimlerde, yasak türleri avladığı tespit edilen amatör balıkçılara; 480 TL idari para cezası ve yasaklı ürüne el koyma işlemi, ticari balıkçılara ise; bin 635 TL idari para cezası, yasaklı ürüne ve av aracına el koyma işlemi uygulanacak. Tüm balıkçıların av yasaklarına uymaları istenirken, su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşların, gördükleri yasak avcılık faaliyetlerini İl/İlçe Müdürlüklerine ya da Jandarmaya bildirmelerinin su ürünlerinin sürdürülebilirliği açısından büyük önem arz etmektedir” denildi.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 13:33
  1. Düzce
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