'İç savaş devam ederse rejimin projesi başarıya ulaşır'

Uzun yıllarını Suriye sahasında muhaliflerin saflarında geçiren Mekkeli ilim adamı ve İslam davetçisi Dr. Abdullah Muhaysini OGN Türkçe’ye Suriye devriminin gidişatı, muhalifler arası iç çatışması ve sulh çalışmaları hakkında özel açıklamalarda bulundu.



Muhaysini konuşmasına, "Allah ömürlerinizi artırsın 'savaş aslanları' mücahit Türkiyeli kardeşlerim. Şam ehlinin zaferi için Allah yolunda canlarını az bir pahaya veren yiğit kardeşlerim" sözleri ile başladı.



ŞAM CİHADININ DURUMU ÖNCEKİNDEN ZAYIF DURUMDA

Suriye'deki savaşın son durumu hakkında değerlendirmede bulunan Muhaysini, "Şam cihadının durumu ne yazık ki öncekinden oldukça zayıf bir durumda. Bunun bir çok sebebi var. İlki günahlarımız ve isyanlarımız. İkincisi ayrılıklarımız, birlik olmamamız. Üçüncüsü küfür milletlerinin Allah yolundaki mücahitlere ve Şam ehline kurdukları komplolar." dedi.

Hz. Muhammed'in sahabesi Halid bin Velid'in Rumlara karşı geri çekilerek gücünü Dera'a ilinde toplamasına gönderme yapan Muhaysini, muhaliflerin çoğunun İdlib'de bir araya geldiğini söyledi.

Muhalifler arasındaki çatışmalardan dolayı üzüntüsünü dile getiren Mekkeli ilim adamı, "Eğer bu savaş devam ederse Şam cihadı son bulacak." dedi. "Muhacir" savaşçıların muhalifler arasındaki problemlere dahil olmaması gerektiğini altını çizen Muhaysini, "Biz mücahitler daime Hattab'ın ve Abdullah Azzam'ın ve birçok mücahidin nasihatlerine bağlı kalmalıyız" dedi.



İNSANLARI SAHAVAT OLMAYA İTMELİYİZ

Cihat gruplarının siyasi hatalarına dikkat çeken Muhaysini, "İnsanlara yaptığımız zulüm ve hata ile insanları hataya itiyoruz. Öncelikle insanları sahavat olmaya itmemeliyiz, yada cihat düşmanı olmaya itmemeliyiz. Sonra insanlar değişti diyoruz." ifadesini kullandı.

OGN muhabiri Muhaysini'ye "Suriye cihadını önemseyen gençlere nasihatin nedir? Cihadın bitmemesi için devam etmesi için gençlerin ne yapması gerekiyor? sorusunu yöneltti.

Muhaysini bu soruya cevabında şu ifadeleri kullandı:"Allah yolunda cihat ibadettir, fitne değildir. Mazlumları savunmak ibadettir, tağuta karşı durmak ibadettir. Allah Teala şöyle buyuruyor: "Sen Allah yolunda savaş. Sen sadece kendinden sorumlu olursun" Biz burada Şam topraklarında Allah için cihat ediyoruz, Şam ehlini ve mazlumları Esed ve Rus tağutlarına karşı müdafaa etmeye çalışıyoruz. 'Ben Suriye cihadında akan kanın heba edilmesi vb. şeylerden korkuyorum' diyen birisine. Diyorum ki burada apaçık bir düşman var, Beşar Esed ve zümresi. Tüm ehli sünnet İslam alemi bu tağuta karşı savaşıp ölenlerin şehit olduğunu söylüyor. İnşaallah sen bu fitne savaşına katılmazsan güven de olacaksın. Sahih Buhari'de geçen Numan bin Beşir'den rivayet edilen bir hadiste Rasulullah: 'Helal belli haram da bellidir. İkisi arasında da şüpheli şeyler vardır ki, çok kimse onları bilmez. Şüpheli şeylerden her kim sakınırsa dinini ve ırzını kurtarmış olur' diyor."

Kaynak: Mepa News