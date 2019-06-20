İç Moğolistan’da orman yangını büyüyor Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da 900’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da 900’den fazla itfaiye ekibinin müdahale ettiği orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

Çin’in özerk bölgesi İç Moğolistan’da Çarşamba günü başlayan orman yangını rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangını söndürmek için 900’den fazla itfaiye ekibi müdahale ediyor. Yangınlar Büyük Hingan sıradağı çevresinde ve Jinhe’de yoğunlaştı. Yoğunlukla çam ağaçlarının bulunduğu ormanda, yoğun duman ve kuvvetli rüzgarın yangını söndürme çalışmalarını zorlaştırdığı belirtiliyor. İtfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.