İç hastalıkları uzmanı göreve başladı Sinop’un Türkeli Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr.

Sinop’un Türkeli Devlet Hastanesine atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Kasım Okan görevine başladı.

Türkeli Devlet Hastanesine yeni atanan İç Hastalıkları (Dahiliye) Uzmanı Dr. Kasım Okan, hasta kabulüne başladı. Böylelikle dahiliye branşında iki uzman doktor hastanede görev alacak. Hastanede şu anda 2 dahiliye, 1 aile hekimi uzmanı, 2 diş hekimi, 7 pratisyen hekim görev alıyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.